2022/04/12 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية شرطة محافظة ميسان ، أمس

الإثنين ، في بيان لها اطلعت عليه وكالة

نون الخبرية ، جاء فيه ، " بأن مراكز قسم

شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع فوج

طوارئ ميسان الخامس وبإشراف مدير القسم

العميد (ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان : اعتقال 25 مطلوباً للقضاء بينهم بجرائم جنائية في قضاء الميمونة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان : اعتقال 25 مطلوباً للقضاء بينهم بجرائم جنائية في قضاء الميمونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).