كل ما قد تحتاج معرفته عن أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل

2022/04/12 | 11:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت التوترات إلى مستويات جديدة في إسرائيل في الضفة الغربية حيث يبدو كل شيء في حالة توتر.تزايدت الدوريات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية أسفرت عن مقتل 14 شخصًا في إسرائيل في غضون ثلاثة أسابيع، ونهاية الأسبوع، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على أربعة فلسطينيين ما أودى بحياتهم في حوادث متفرقة.

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