القضاء يحسم قضايا أكثر من 1500 شخص قدموا من مخيم الهول

2022/04/12 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبيأكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، اليوم الثلاثاء، حسم القضاء العراقي قضايا أكثر من 1500 شخص قدموا من مخيم الهول، فيما أشار الى أن الأمم المتحدة داعمة لمشروع غلق المخيم.وقال أبو رغيف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشارية الأمن الوطني نجحت في استقبال أكثر من 450 عائلة بمعدل قرابة أكثر من 1700 شخص من مخيم الهول"، موضحاً أن "القضاء العراقي حسم قضايا أكثر من 1550 شخصاً".وأضاف أن "الأمم المتحدة داعمة لمشروع غلق مخيم الهول، وأن مخيم الجدعة جاهز حاليا لاستقبال العائدين"، لافتاً الى أن "مخيم الهول مليء بالعراقيين ولا بد من حلول وخطوات لاحقة لاحتضانهم وإعادة احتكاك الأطفال والنساء مع المجتمع كون آباءهم أو أزواجهن قتلوا أو اعتقلوا خارج العراق".وشدد أبو رغيف على "ضرورة أن تعمل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ورجال الدين على ذلك بدعم دولي ومحلي واقليمي".

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