تحسباً لهجوم متوقع.. إجراءات أمنية واسعة لتأمين محيط قاعدة عين الأسد

2022/04/12 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

نفذت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، اجراءات امنية واسعة لتأمين محيط قاعدة عين الأسد بعد المحاولة الاخيرة لاستهدافها وتحسبا لهجوم متوقع خلال الايام المقبلة.

وقال مصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "قوات الجيش نفذت إجراءات أمنية جديدة واسعة لتأمين محيط قاعدة عين الأسد غربي الانبار، بعد المحاولة الاخيرة لاستهدف القاعدة"، لافتا الى ان "الإجراءات شملت نصب ثلاثة حواجز عسكرية جديدة للتفتيش ونشر نقاط مراقبة ورصد تعمل على مدار الساعة، مع توسيع نطاق المناطق المحرمة حول القاعدة، ومنع دخول غير المخولين لها وبمسافة تصل إلى 4 كيلو متر ضمن محيط القاعدة".

واضاف ان "الاجراءات تضمنت ايضا عدم السماح بدخول السيارات الكبيرة كالشاحنات وغيرها من مقتربات القاعدة دون تفتيش بغض النظر عن تبعية السيارة الداخلة وهذه الإجراءات جاءت تحسباً من شن هجمات متوقعة على قاعدة عين الاسد خلال الايام المقبلة".

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