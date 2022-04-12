حرب روسيا على أوكرانيا- انهزامية ثورية أم انهزامية مضادة للثورة؟ - دانيال تانورو

2022/04/12 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دانيال_تانورو “الانهزامية الثورية” موقف مبدئي، قوامه لزوم اعتماد الماركسيين الثوريين، إزاء حرب امبريالية تخضوها برجوازيتهم، خط تحويل الحرب إلى ثورة.



لذلك هم مع انهزام معسكرهم الخاص، أي انهزام مُستغليهم الرأسماليين المحليين.



ولذلك يشرحون للشعب كيف أن دعاوة هؤلاء مجرد قناع، وأن الأهدافَ الحقيقية للطبقة السائدة أهدافُ نهبٍ، وغزوٍ للأسواق والمستعمرات، وأن تحقيق تلك الأهداف سيجري دوما على حساب الطبقة العاملة.



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