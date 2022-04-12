2022/04/12 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#سعود_سالم - واحدالساعة تشير إلى العاشرة ليلا
-;-عندما توغلنا في الغابة سيرا على الأقدام
-;-عبر الجسر العتيق فوق الوادي
-;-صمت ورهبة وخوف
-;-طويلة كانت هذه الليلة
-;-ممطرة وباردة
-;-والطريق مظلمة مليئة بالأشواك
-;-والأصوات
-;-والأشباحكلاب وذئاب وحيوانات بشريةحيوانات ليلية ودخلنا بلدة أورسياد
-;-كانت ما تزال ن ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليلة الإنتظار - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعود_سالم - واحدالساعة تشير إلى العاشرة ليلا
-;-عندما توغلنا في الغابة سيرا على الأقدام
-;-عبر الجسر العتيق فوق الوادي
-;-صمت ورهبة وخوف
-;-طويلة كانت هذه الليلة
-;-ممطرة وباردة
-;-والطريق مظلمة مليئة بالأشواك
-;-والأصوات
-;-والأشباحكلاب وذئاب وحيوانات بشريةحيوانات ليلية ودخلنا بلدة أورسياد
-;-كانت ما تزال ن ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليلة الإنتظار - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليلة الإنتظار - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).