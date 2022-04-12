ليلة الإنتظار - سعود سالم

2022/04/12 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم - واحدالساعة تشير إلى العاشرة ليلا -;-عندما توغلنا في الغابة سيرا على الأقدام -;-عبر الجسر العتيق فوق الوادي -;-صمت ورهبة وخوف -;-طويلة كانت هذه الليلة -;-ممطرة وباردة -;-والطريق مظلمة مليئة بالأشواك -;-والأصوات -;-والأشباحكلاب وذئاب وحيوانات بشريةحيوانات ليلية ودخلنا بلدة أورسياد -;-كانت ما تزال ن ......





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