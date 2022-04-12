نائب تعليقا على أنبوب العقبة: الأردن لم تصدر لنا سوى الزرقاوي!

2022/04/12 | 11:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن الاطار التنسيقي محمد كريم, الثلاثاء , اتفاقية حكومة الكاظمي بمد أنبوب نفطي مابين البصرة وميناء العقبة الأردني هدرا لاموال الشعب العراقي, مشيرا الى أن الأردن لم تصدر لنا سوى المجرم المقبور الزرقاوي.وقال كريم في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” كل الدول تبني اتفاقاتها وقراراتها […]

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