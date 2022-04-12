زراعة كربلاء تجري مسحا لفحص بيوض حشرة الدوباس في بساتين النخيل

2022/04/12 | 11:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية التحري عن بيوض حشرة الدوباس على النخيل ، تتم وفق الاليات التي اعدتها دائرة الوقاية لحساب معدل اعداد بيوض الحشرة على خوص النخيل.

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