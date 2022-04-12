الوطني الكردستاني: استمرار الانسداد السياسي قد يؤدي الى حل البرلمان

2022/04/12 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، عن وجود تفاهم كبير مع الاطار التنسيقي بشأن مضي العملية السياسية الى الامان وبقاء الثلث الضامن.

وقال القيادي في الاتحاد احمد الهركي إن الانسداد السياسي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد إلا أنه في حال تمسك كل طرف بموقفه سنصل إلى حالة انسداد غير قابلة للحل وهذا الأمر لايرضي أحدا.

وأوضح ان المواطن لن يتحمل 7 أشهر أو 8 بدون حكومة ولربما سيتم حل البرلمان تحت الضغط الشعبي ومن لا يرغب بحل البرلمان سيضطر تحت هذا الضغط أن يوافق على الحل.

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