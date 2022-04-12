حملة أمنية في بغداد تسفر عن اعتقال متهمين وضبط مخلفات حربية

2022/04/12 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال ستة متهمين بينهم أطراف مشاجرات ومتهم اعتدى على طبيبة في مستشفى بغداد التعليمي، فضلا عن ضبط عبوة ناسفة من مخلفات داعش الحربية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من مديرية حماية المنشآت والشخصيات، تمكنت من القاء القبض على متهم قام بالاعتداء على احدى الطبيبات في مستشفى بغداد التعليمي وتم تسليمه الى مركز شرطة مدينة الطب في جانب الرصافة".

ولفتت القيادة إلى أن "قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين هم أطراف مشاجرات بعد تدخل القوات وفض تلك المشاجرات ومصادرة الاسلحة التي بحوزتهم وذلك في منطقتي (الزعفرانية، والعبيدي) بجانب الرصافة شرقي بغداد".إلى ذلك، "تمكنت قوة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وبالاشتراك مع لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد ومفرزة من هندسة ميدان الفرقة أعلاه، من تنفيذ واجــب بحـث وتـفتيش تمــكنت خـلاله مــن ضبـط عـبوة نـاسفة عبــارة عــن (جلكان) سعة (٢٠) لتر مملوء بمادة نترات الامونيا وهي مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية حيث تم رفعها من قبل مفارز المعالجة لغرض اتلافها بدون اي حادث يذكر وذلك ضمن منطقة الثائر شمالي بغداد".

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