2022/04/12 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف معدات عسكرية روسية في ماريوبول

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