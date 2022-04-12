الأولمبية الدولية تصادق على التعديلات المقترحة في النظام الداخلي لنظيرتها العراقية

2022/04/12 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صادقت اللجنة الأولمبية الدولية، على التعديلات المقترحة في النظام الداخلي لنظيرتها العراقية.وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد في بيان ان “الأولمبية الدولية أبرقت، صباح اليوم، رسالة رسمية للجنة الأولمبية العراقية صادقت فيها على التعديلات المقترحة في النظام الداخلي مؤكداً على ان الرسالة إنطوت على تهنئة خاصة لتأسيس مركز التسوية […]

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