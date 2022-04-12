لوبان ترد على اتهامات حول

2022/04/12 | 12:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، الثلاثاء، أنه ليس لديها "مشروع سري" لإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي

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