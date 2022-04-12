القبض على 7 متهمين أحدهم اعتدى على طبيبة بمستشفى بغداد التعليمي

2022/04/12 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال سبعة متهمين في مناطق مختلفة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من مديرية حماية المنشآت والشخصيات تمكنت من القاء القبض على متهم قام بالاعتداء على احدى الطبيبات في مستشفى بغداد التعليمي وتم تسليمه الى مركز شرطة مدينة الطب في جانب الرصافة".

وأضاف، ان "قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية القت القبض على خمسة متهمين هم أطراف مشاجرات بعد تدخل القوات وفض تلك المشاجرات ومصادرة الاسلحة التي بحوزتهم وذلك في منطقتي (الزعفرانية، والعبيدي) بجانب الرصافة شرقي بغداد".

وأشار الى تمكن "قوة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وبالاشتراك مع لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد ومفرزة من هندسة ميدان الفرقة أعلاه، من تنفيذ واجب بحـث وتـفتيش تمــكنت خـلاله مــن ضبـط عـبوة نـاسفة عبــارة عــن (جلكان) سعة (٢٠) لتر مملوء بمادة نترات الامونيا وهي مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية حيث تم رفعها من قبل مفارز المعالجة لغرض اتلافها بدون اي حادث يذكر وذلك ضمن منطقة الثائر شمالي بغداد".

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