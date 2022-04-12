2022/04/12 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، اعتقال 6 من أتباع الحركة الصرخية في البصرة وكربلاء وميسان.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد التوكل على الله والتسلح بحب العراق، شرع رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بحملة واسعة لملاحقة عناصر إحدى الحركات الدينية المتطرفة والتي تحاول الإساءة الى الرموز الدينية والطقوس الإسلامية وهدم المراقد المطهرة".

وأضافت أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكن رجال وكالة الاستخبارات من القاء القبض على 6 متهمين من هذه الحركة المتطرفة التي تحاول بث الفتنة بين ابناء شعبنا العراقي الواحد في محافظات البصرة وكربلاء المقدسة وميسان"، مبينة ً أنه "تم اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

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