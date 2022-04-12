لن نشكل حكومة من دون الصدر.. الفتح: الإطار التنسيقي متماسك لإعلان الاغلبية الشيعية

2022/04/12 | 12:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، ان الإطار التنسيقي متماسك لإعلان الاغلبية الشيعية والكتلة الأكبر، فيما شدد على ان الإطار لن يمضي بتشكيل الحكومة من دون مشاركة التيار الصدري.وقال عضو تحالف الفتح خالد السراي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الكثير من المبادرات بدأت تطرح حالياً لحلحلة الامور والوقوف على كيفية الحل السياسي […]

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الفتح: الإطار التنسيقي متماسك لإعلان الاغلبية الشيعية أولاً على ايرث نيوز.

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