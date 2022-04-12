ارتفاع مخيف بأجمالي عدد الفقراء في العراق.. مدن الجنوب الاعلى نسبة

2022/04/12 | 12:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم تعويض الفقراء.

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