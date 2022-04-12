الصور: فريق نسائي لإزالة الألغام في العراق

2022/04/12 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقول أسماء خليل، التي قُتل شقيقها

الضابط بالجيش العراقي في انفجار عبوة

ناسفة من بقايا الحرب «كلما أزلت المزيد

من العبوات خف الألم داخلي».

توضح أسماء أن العمل مع المؤسسة

السويسرية لمكافحة الألغام

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