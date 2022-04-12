وفد إيراني برئاسة دانائي فر يبحث تطورات الوضع في العراق مع قيادات كردية

2022/04/12 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى قادة إقليم كردستان العراق كل من

الزعيم الكردي مسعود بارزاني، ورئيس

الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس

الوزراء مسرور بارزاني وفداً رفيعاً من

إيران، وفقا لما ذكرته القنصلية

الإيرانية في أربيل اليوم ا

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