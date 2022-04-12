بكين: الولايات المتحدة تستخدم النزاع في أوكرانيا لردع روسيا والصين

2022/04/12 | 12:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن السلطات الأمريكية تقوم بتصعيد النزاع الأوكراني بشكل متعمد بهدف ردع الصين وروسيا.وقال تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “أوصلت أعمال الولايات المتحدة وحلف الناتو مستوى الخلافات بين روسيا وأوكرانيا إلى نقطة حرجة.ولم يتخذ الجانب الأمريكي إجراءات ملموسة للحد من […]

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