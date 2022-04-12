بيان للاطار: غير معنيين مطلقا بتحديد مديات زمنية تؤخر تشكيل الحكومة

2022/04/12 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الإطار التنسيقي بياناً في ختام اجتماع ناقش فيه الوضع السياسي وتأخر تشكيل الحكومة.

وذكر بيان عقب الاجتماع، إن هذا التأخير لا يصب في مصلحة المواطن الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به، مؤكداً حرصه على التعاون مع القوى السياسية الاخرى خصوصا ضمن المكون الاكبر لتحقيق مصالح البلاد.

وبالإشارة إلى مبادرة الصدر، قال بيان الإطار، إنه لم يسع ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين بل كان حريصا على التعاون معهم، وبالتالي فان الإطار غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي.

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