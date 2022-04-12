خسارة مفاجئة للقوة الجوية امام مومباي الهندي في ابطال اسيا

2022/04/12 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فجر مومباي الهندي، أولى مفاجآت دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على القوة الجوية العراقي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من البطولة المقامة حالياً في السعودية.

وبهذه الخسارة بقي رصيد القوة الجوية 3 نقاط بالمركز الثاني، وهو ذات رصيد مومباي الذي قفز للترتيب الثالث مؤقتاً.

تقدم القوة الجوية أولاً عن طريق حمادي أحمد بالدقيقة 59، ونجح ديغو ماوريسيو في إحراز التعادل لمومباي من ركلة جزاء في الدقيقة 70، وأضاف راهول بيكي الهدف الثاني للفريق الهندي بالدقيقة 75.

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