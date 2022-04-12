بشكل مختلف عما توحي به الأدلة.. هكذا يغطي التلفزيون الروسي الأزمة

2022/04/12 | 13:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظر براين ستيلتر من CNN في الطرق التي يغطي بها التلفزيون الروسي الحكومي الغزو العسكري الوحشي لأوكرانيا.

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