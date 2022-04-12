2022/04/12 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مكافحة اجرام بغداد اليوم الثلاثاء، عن القبض على أربعة متهمين بينهم امرأة لارتكابهم جريمة قتل شرقي العاصمة.وقالت المكافحة في بيان تلقته ايرث نيوز” انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام الحبيبية من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في منطقة حي طارق شرق بغداد والقبض على الجناة وهم […]

ظهرت المقالة بينهم امرأة..



القبض على أربعة متهمين بالقتل في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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