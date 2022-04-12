2022/04/12 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن صدور وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات.

وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اللجنة المركزية الأولى لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اصدرت وجبة جديدة من أسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم (قرارات صحيحة وأضابير مُعادة)، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل".

https://drive.google.com/file/d/1EX3r9NDdf91wg4ykSq9y47qkPjcyQaXd/view

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).