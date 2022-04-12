2022/04/12 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت المتنبئ الجوي إسراء عمر، اليوم الثلاثاء، على موجة الغبار التي تشهدها البلاد، فيما فصل المتنبئ صادق عطية، اسباب الموجة ومصدرها.

وقالت عمر، لـ(بغداد اليوم) ان "العاصمة تشهد حاليا عواصف ترابية، اذ ان مدى الرؤية 200 متر، مشيرة الى "زوال الغبار ليلا وعودة الاجواء إلى الاستقرار وانتهاء هذه الموجة الغبارية".

وبينت ان "الأجواء من ناحية درجات الحرارة ستكون معتدلة في العاصمة بغداد حتى بباقي المحافظات".

بدوره، قال عطية في منشور له على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم) ان "عاصفة ترابية شديدة اجتاحت العاصمة بغداد وصلاح الدين وجنوب ووسط نينوى وديالى وكركوك"، لافتاً الى ان "مصدرها البادية السورية وجنوب نينوى".

واضاف، أن "العاصفة ناتجة من اندفاع كتلة هوائية معتدلة نحو كتلة دافئة فتولد بسبب ذلك فوارق حرارية ادت لإثارة الغبار".

واشار الى انه "تتواجد موجات من الغبار ما بين الكثيف والمتوسط مناطق غرب البلاد وبعض مناطق الفرات الاوسط حاليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاصفة الترابية تواصل شدتها بالعراق.. شبه انعدام للرؤية وهذا مصدرها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاصفة الترابية تواصل شدتها بالعراق.. شبه انعدام للرؤية وهذا مصدرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).