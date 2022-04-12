النقل تزف بشرى لموظفي عقود النقل الخاص

2022/04/12 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن شمول الموظفين بصفة (عقد) بالحوافز الشهرية.

وقال مدير عام الشركة، عبد العظيم الساعدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) "تم استحصال الموافقات الأصولية بشمول موظفي العقود والبالغ عددهم (397) موظف بالحوافز الشهرية مساواة بأقرانهم من موظفي الملاك الدائم وحسب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (315)".

وأضاف، ان "موظفي عقود الشركة لهم دور أساسي في الارتقاء بواقع العمل وتنظيم خدمة متكاملة في النقل ورفع إيرادات الشركة خدمةً للصالح العام".

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