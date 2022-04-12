أرمينيا تكشف حجم تبادلها التجاري مع كردستان العراق

2022/04/12 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف القنصل الارميني العام في اقليم كوردستان ارشاك مانوكيان، اليوم الثلاثاء، حجم التبادل التجاري بين بلده والإقليم.

وقال مانوكيان في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في اقليم كوردستان مصطفى شيخ عبد الرحمن في محافظة السليمانية، تابعته (بغداد اليوم) ان "زيارته للسليمانية تأتي لتعزيز العلاقات مع هذا الاتحاد، مردفا بالقول إن حجم التبادل التجاري بين أرمينيا والإقليم بلغ 190 مليون دولار أمريكي خلال العام 2021".

بدوره قال شيخ عبد الرحمن: "نعمل على تعزيز العلاقات التجارية واستيراد السلع والبضائع من أرمينيا".

وأضاف: "نعمل سوية على ان يتمكن التجار في الاقليم من ان يزوروا أرمينيا مع الوفود او من دون ذلك، وتقديم التسهيلات لهم ضمن هذا الإطار".

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