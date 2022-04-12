العراق.. القبض على 3 مطلوبين في قضايا

2022/04/12 | 13:15 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة ممن قالت إنهم مطلوبون في قضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة إرهاب في منطقة الحي العسكري بناحية الرياض في محافظة كركوك".

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وأضافت: "في السياق ذاته، تمكنت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة بريمة بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

ضبط عنصر من داعش في الحويجة بكركوك في 2017 (أرشيفية)

هذا وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قد أعلن مساء أمس الاثنين، إلقاء القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية في ثلاث محافظات.

وقال اللواء رسول، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن عملية ضبط الإرهابيين جاءت بناءً على "توجيه القائد العام للقوات المُسلحة" و"استكمالاً لسلسلة تطهير المُدن" من بقايا عناصر داعـش.

وقد تمكّن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على 3 إرهابيين من عناصر داعش في محافظة الأنبار "بعد التوصل إليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة".

القوات العراقية في الأنبار (أرشيفية)

وفي محافظة كركوك، تم ضبط "عُنصرين مهمين في عصابات داعـش"، بحسب رسول، الذي أكد أنه تم "إلقاء القبض عليهما بوقت قياسي".

وتابع: "وعلى صعيد مُتصل تمكن الجهاز من جلب اثنين من الإرهابيين المطلوبين للعدالة من المُنتمين لهذه العصابات بعد تنسيق مع المديرية العامة لمكافحة إرهاب أربيل".

ولفت إلى أن "جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد أنه تمكن من إلقاء القبض على قيادي بالغ الأهمية في عصابات داعـش سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".

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