تراتبية الصراعات في المجتمع - مصعب قاسم عزاوي

2022/04/12 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية هل تعتقد بأن الصراع الطبقي هو الجوهر المحرك الأكثر عمقاً في بنية المجتمع، بشكل يحيل كل الصراعات الأخرى الكامنة في ذلك المجتمع من شاكلة التمييز ضد المرأة، والتمييز ضد الأقليات إلى المرتبة الثانية؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية الموضوعية فإنه من الممكن نظرياً تحول أي مجتمع بعينه إلى مج ......





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