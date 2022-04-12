تشكيل الحكومة والاجراءات المترتبة على مجلس النواب المعطِل - علي مهدي

2022/04/12 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مهدي تشكيل الحكومة والإجراءات المترتبة على مجلس النواب المعطِل (نماذج وحلول من التجارب البرلمانية) تجري الانتخابات التشريعية بشكل دوري لضمان الرجوع الى الشعب صاحب السيادة للتصويت على التجديد للنواب من الأحزاب او المستقلين الذين اثبتوا جدارتهم بالمنصب او التصويت لآخرين جزاءً للذين لم يثبتوا أحقيتهم بالمنصب، وهذا هو منطق الديمقراطية في النظم السياسية، وان من أولى مهام ......





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