ماما أمريكا وتغيير الوجوه والأنظمة؟ - احمد جمعة

2022/04/12 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة بشفافية يقال من لا يرضع حليب أمريكا يتغير أو لا يكبر يتبعه سؤال: هل عادت أمريكا بعهد الديمقراطيين إلى إسقاط الأنظمة بعدما شهدت إجازة أو توقفت عن ذلك في عهد ترامب الذي استبدل سياسية تغيير الأنظمة بسياسة ابتزازها، ماليًا للأغنياء وصوتيًا للفقراء؟ جاء ذلك التساؤل بعدما تباكي عمران خان كطفل وهو ينشج بعد تصويت البرلمان الباكستاني على اسقاطه وإحلال غيره واتهامه تلميحًا ومباشرة بوقوف أمريكا وراء ذلك...

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