امانة مجلس الوزراء تعلن شمول وجبة جديدة بقانون التعويضات

2022/04/12 | 13:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرارات صحيحة.

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