2022/04/12 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء

ووزير النفط بحل مشكلة محطات الوقود

الأهلية وعدم تضييق الخناق على أصحاب

المحطات بالقرارات المجحفة .

وقالت في بيان اليوم :" ان هذه المحطات

كانت تعمل بشكل طبيعي من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تطالب رئيس الوزراء ووزير النفط بحل مشكلة محطات الوقود الأهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تطالب رئيس الوزراء ووزير النفط بحل مشكلة محطات الوقود الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).