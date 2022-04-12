انتشار امني مكثف في كربلاء ..تعرف على الاسباب

2022/04/12 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء،

استنفاراً أمنياً وذلك لتأمين مباراة

كربلاء والناصرية الحاسمة.

وبحسب مصادر مطلعة: إن الاجهزة الامنية

انتشرت في مناطق متفرقة من كربلاء فضلا

عن قطع الشوارع المؤدية ل

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