2022/04/12 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء، من القبض على 6 ممن يتهجمون على الرموز الدينية.

وفي بيان للوكالة ذكر فيه، أن “مفارز وكالة الاستخبارات ، شرعت بحملة واسعة لملاحقة عناصر إحدى الحركات الدينية المتطرفة والتي تحاول الإساءة الى الرموز الدينية والطقوس الإسلامية وهدم المراقد المطهرة” ،مبيناً أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على 6 متهمين من هذه الحركة المتطرفة التي تحاول بث الفتنة بين أبناء شعبنا العراقي الواحد في محافظات البصرة وكربلاء المقدسة وميسان”.

وأضاف البيان أنه “اتخذت بحق المتهمين الإجراءات القانونية اللازمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: القبض على 6 ممن يتهجمون على الرموز الدينية (صور)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: القبض على 6 ممن يتهجمون على الرموز الدينية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).