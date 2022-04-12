راموس: أرى نفسي ألعب أربع أو خمس سنوات أخرى على مستوى عال

2022/04/12 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، عن مستقبله في عالم كرة القدم.

وقال راموس، في حوار مع شبكة “أمازون برايم” ونقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أرى نفسي ألعب أربع أو خمس سنوات أخرى على مستوى عال في مسيرتي، ثم سأفعل شيئًا مختلفًا”.

وأضاف المدافع الإسباني: “لدي عامان آخران في عقدي مع سان جيرمان، وسأحاول البقاء والوفاء بهذه السنوات الثلاث.



طالما أن جسدي صامد، أعتقد أن عقلي شديد التركيز”.

وسئل راموس أيضًا إذا كان يفضل لعب كرة القدم مع الأندية أم المنتخبات.

ورد المدافع الإسباني: “إنه سؤال يصعب الإجابة عليه.



إن الشعور تجاه تمثيل وطنك دائمًا ما يعني شيئًا كبيرًا، كما أنك تشعر أنك مدين بشيء لناديك، وعليك أن تلعب بشكل جيد مع الفريق حتى تتمكن من تمثيل المنتخب الوطني”.

واختتم: “كلاهما مشاعر خاصة، لكن لا يمكنني اختيار أحدهما على الآخر، رغم أن مع المنتخب الوطني لديك طموح أن تكون بطلاً للعالم”.

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