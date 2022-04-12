اغتصاب وتهديد بالقتل.. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة البغدادي لرهينة أميركية

2022/04/12 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شابة أيزيدية بشهادتها أمام محكمة في الولايات المتحدة الأميركية، أن عاملة الإغاثة الأميركية، كايلا مولر، قالت لها إنها تعرضت للاغتصاب من الزعيم السابق لتنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، وهددت بالقتل إذا ما حاولت الهرب.

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