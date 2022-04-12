لهذه الأسباب سقط النفط من أعلى مستوياته..الضعف الاقتصادي أقوى من العقوبات

2022/04/12 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

باع مستثمرو المحافظ، ممتلكاتهم من النفط الأسبوع الماضي حيث طغى تباطؤ الاقتصاد في الصين وأوروبا والإفراج الهائل عن المخزونات الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة على المخاوف بشأن تعطل الصادرات من روسيا.

كذلك، باعت صناديق التحوط ومديرو الأموال الآخرون ما يعادل 11 مليون برميل في أهم ستة عقود آجلة وخيارات متعلقة بالبترول في الأسبوع المنتهي في 5 أبريل.

ووفقًا لسجلات الصرف والتنظيم، فقد نفذت الصناديق عمليات بيع على مدار أربعة من الأسابيع الخمسة الماضية، مما قلل من صافي مركزها الطويل الإجمالي بما يعادل 188 مليون برميل منذ بداية مارس.

كما شهد الأسبوع الأخير مبيعات خفيفة من برنت (-4 مليون برميل)، نايمكس وآيس (بورصة نيويورك: ICE) خام غرب تكساس الوسيط (-3 مليون)، البنزين الأمريكي (-2 مليون) وزيت الغاز الأوروبي (-4 مليون) مع شراء صغير.



وفي الديزل الأمريكي (+1 مليون).

كذلك، تم تخفيض المراكز الصاعدة الطويلة بمقدار 8 ملايين برميل بينما تم زيادة عدد المراكز القصيرة الهابطة بمقدار 4 ملايين برميل وحافظ مديرو الصناديق على التحيز التصاعدي العام، حيث فاق عدد المراكز الطويلة صفقات البيع بنسبة 4.64: 1، في النسبة المئوية 59 لجميع الأسابيع منذ بداية عام 2013.

لكن التمركز بشكل عام أصبح أكثر حذراً مع مركز شراء إجمالي صافٍ قدره 542 مليون برميل (36 بالمائة) انخفاضًا من 761 مليون (النسبة المئوية 80) في منتصف يناير.

في حين انخفض العدد الإجمالي لمراكز عقود الخيارات الآجلة التي تحتفظ بها صناديق التحوط والمتداولون الآخرون لمدة سبعة أسابيع متتالية بما مجموعه 1،142 مليون برميل (18٪.

وقد جعلت زيادة عدم اليقين وتقلبات الأسعار المتزايدة ومتطلبات الهامش المتزايدة بشكل حاد الاحتفاظ بالمراكز الحالية أو بدء صفقات جديدة أكثر تكلفة وأكثر خطورة.

أما على جانب العرض، فقد تم تعويض خطر حدوث اضطراب في صادرات الخام والمنتجات الروسية في الوقت الحالي من خلال الوعد بالإفراج الهائل عن 240 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية التي تحتفظ بها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وعلى جانب الطلب، هناك مخاطر سلبية متزايدة من تفشي فيروس كورونا المتفاقم في شنغهاي وأجزاء أخرى من الصين ودليل على تباطؤ دورة الأعمال في أمريكا الشمالية وأوروبا.

ونتيجة لذلك، أصبح مجتمع صناديق التحوط هبوطيًا بشكل طفيف بشأن توقعات النفط الخام بينما لا يزال هناك اتجاه تصاعدي أكثر قليلاً حول نواتج التقطير المتوسطة مثل الديزل ووقود الطائرات وزيت الغاز الأوروبي.

حتى في نواتج التقطير الوسطى، قامت الصناديق بعمليات في ثمانية أسابيع من الأسابيع التسعة الماضية، مما قلل من صافي مركزها بما مجموعه 72 مليون برميل (50٪

وبالنسبة لمعظم مديري الأموال، فقد أصبح التوازن المتوقع لاستهلاك إنتاج النفط أقل إحكامًا مع معاناة الاقتصاد، بينما من المتوقع أن يؤدي نقص الديزل ووقود الطائرات إلى زيادة ثبات انتشار الكراك قليلاً.

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