اتحاد الكرة يستدعي مشرف وحكم مباراة نفط الوسط والشرطة

2022/04/12 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي بكرة القدم، النظر بأحداث مباراة نفط الوسط والشرطة في الدوري الممتاز.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قررت استدعاءَ مُشرف فريق نفط الوسط وحكم مباراة فريقي نفط الوسط والشرطة التي جرت في ملعبِ النجف ضمن […]

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