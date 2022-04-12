إيرثلنك: جماعات تحاول الإضرار بشبكة الإنترنت في عموم العراق

2022/04/12 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اتهمت شركة إيرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت، اليوم الثلاثاء، محاولة مجموعة تخريبية إرهابية الإضرار بشبكة الإنترنت في عموم العراق.

وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مجموعة تخريبية إرهابية اقدمت على قطع كابلات المشروع الوطني للإنترنت الذي تنفذه شركة (إيرثلنك) من جميع المسارات المغذية لمدينة الموصل بشكل متزامن"، مبينا ان "هذه الأعمال تعتبر تخريبا متعمدا تحاول به تلك الجماعات الإضرار بشبكة الإنترنت في عموم البلاد".

واضافت ان "كوادر الشركة باشرت العمل لإعادة الخدمة في المدينة بأسرع وقت"، داعية "القوات الأمنية إلى ملاحقة هذه الجماعات التي تسعى دائماً لتهديد الاستثمار في مجال الاتصالات والإنترنت، وتقديم خدمة مجانية لكل الذين يحاولون خلق الأزمات في البلاد".

وأكدت "البدء بمساعدة الأجهزة الأمنية في ملاحقة أؤلئك الذين يستهدفون البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت".

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