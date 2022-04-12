القضاء يفرض غرامة مالية على قائد الشرطة الاتحادية السابق.. هذا ما فعله

2022/04/12 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت محكمة جنح كربلاء، اليوم الثلاثاء، قراراً بفرض غرامية مالية على قائد الشرطة الاتحادية سابقاً، استناداً لاحكام المادة 245 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المحكمة المذكورة حكمت على المدان رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية السابق بغرامة مالية لتعمده اخفاء معلومات عن مصادر تملكه لاموال في استمارة كشف الذمة المالية لعام 2012".

واضافت ان "المدان قدَّم استمارة كشف الذمة المالية له ولافراد اسرته كونه يشغل منصب قائد الشرطة الاتحادية برتبة فريق، وانه لم يدرج فيها معلومات دقيقة وصحيحة عن الية تملكه عقارين في كربلاء اشتراهما عبر المزايدة العلنية بمبلغ مليار وخمسمائة وثمانون مليون دينار".

واكدت ان "وزارة الداخلية قامت من جانبها بتشكيل مجلس تحقيقي توصلت الى مقصرية الفريق رائد شاكر جودت لحجبه معلومات عن تملك العقارين في الاستمارة ولم يثبت مصدر الاموال التي قام بشرائهما به".

وكشفت عن ان "المدان افاد لمحكمة تحقيق كربلاء في عام 2016 انه سدد مبلغ الشراء على دفعات على الرغم من ان المادة 16 /ثانيا و17 /اولا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الزمت المكلف ببيان مصدر الاموال خلال تسعين يوماً".

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