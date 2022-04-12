عشائر محافظة عراقية تتخذ قراراً يخص

2022/04/12 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى أعلنت مديرية شؤون العشائر في ديالى، عن اجماع عشائري في المحافظة بالاحتكام الى المخططات المرورية بحوادث سير واخذ "الدية" بعد اثبات المقصرية.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "كثرة الحوادث المرورية واستخفاف البعض بإجراءات القيادة السليمة والتهور من قبل الشباب خلقت اشكاليات كبيرة في المجتمع خلال السنوات الاخيرة من ناحية اضطرار الكثيرين الى دفع "دية كبيرة لحوادث ليست بسببهم".

واضاف الربيعي، ان "شيوخ ديالى أقروا في اجتماع موسع اجراء تغيرات جوهرية ومهمة وهي الاولى على مستوى البلاد في التعاطي مع الحوادث المرورية"، مشيرا الى ان "شيوخ العشائر اتفقوا على الغاء مبدا (الحي يفصل الميت) وان تكون معتمدة بشكل مباشر على المخطط المروري في تحديد المقصرية".

ولفت الى ان "قرار العشائر يحمل عدالة وانصاف في التعاطي مع ملف بات حديث الساعة بسبب كثرة الحوادث بالإضافة الى انها تاتي استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية واعتماد اساس قانونية واضحة المعالم في حسم الخلافات".

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