فيديو...الغبار يغطي اجواء محافظة كربلاء

2022/04/12 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء المقدسة اجواء

مغبرة منذ مساء امس الاثنين ولا زالت

مستمرة

وتنقل وكالة نون الخبرية تسجيلا مصورا

لحالة الجو في مناطق متفرقة من المدينة

صباح اليوم الثلاثاء 12/4/2022

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