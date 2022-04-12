عقاران في كربلاء يطيحان بقائد الشرطة الاتحادية السابق

2022/04/12 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت محكمة جنح كربلاء اليوم الثلاثاء، قراراً بفرض غرامية مالية على قائد الشرطة الاتحادية سابقاً، استناداً لاحكام المادة 245 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.وقال مصدر قضائي لوكالة “ايرث نيوز” ان “المحكمة المذكورة حكمت على المدان رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية السابق بغرامة مالية لتعمده اخفاء معلومات عن مصادر […]

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