تونس: انسداد الأزمة والرّكض نحو المجهول - الطايع الهراغي

2022/04/12 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " الطّاغية مهمّته أن يجعلك فقيرا، وشيخ الطّاغية مهمّته أن يجعل وعيك غائبا" - كارل ماركس-" لا يزال الأغبياء يتصوّرون أنّ الثّورة قابلة للهزيمة " .



- تشــي غيفــارا- "أيُرجى بالجراد صلاح أمر*** وقد جُبِل الجراد على الفساد؟ " .



- ابن بسّام البغدادي- 1/ في محنة الكتابة الكتابة هاجس مربك، هدفه الإزعاج وليس البحث عن السّكينة.مهمّة ......





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