2022/04/12 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#الطايع_الهراغي " الطّاغية مهمّته أن يجعلك فقيرا، وشيخ الطّاغية مهمّته أن يجعل وعيك غائبا" - كارل ماركس-" لا يزال الأغبياء يتصوّرون أنّ الثّورة قابلة للهزيمة " .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس: انسداد الأزمة والرّكض نحو المجهول - الطايع الهراغي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#الطايع_الهراغي " الطّاغية مهمّته أن يجعلك فقيرا، وشيخ الطّاغية مهمّته أن يجعل وعيك غائبا" - كارل ماركس-" لا يزال الأغبياء يتصوّرون أنّ الثّورة قابلة للهزيمة " .
- تشــي غيفــارا- "أيُرجى بالجراد صلاح أمر*** وقد جُبِل الجراد على الفساد؟ " .
- ابن بسّام البغدادي- 1/ في محنة الكتابة الكتابة هاجس مربك، هدفه الإزعاج وليس البحث عن السّكينة.مهمّة ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس: انسداد الأزمة والرّكض نحو المجهول - الطايع الهراغي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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