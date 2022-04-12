شاهد بالفيديو.. لماذا تعتبر ايران منفذ الشلامجة العراقي مهماً؟

2022/04/12 | 14:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xSle9Z389ns

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