القائمة بأعمال السفارة الأميركية في كييف: بوتين يكذب والعالم يعلم ذلك

2022/04/12 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في كييف كريستينا كيفين لتلفزيون "الحرة" إن الإدارة الأميركية تعتبر أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفة "أرسلنا خبراء قانونيين إلى أوكرانيا للمساعدة في التحقيقات".

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