دراسة: تناول الأفوكادو مرتين أسبوعيًا يحميك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

2022/04/12 | 14:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّلت دراسة جديدة إلى أنّ تناول الأفوكادو يقلّل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى الرجال والنساء على حد سواء، لا سيّما عندما يُستعاض به عن الزبدة، أو الجبن، أو اللحوم المصنعة.

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