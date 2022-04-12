العقوبات تطال تطبيق “سبيربنك” الروسي في متجر “آبل”

2022/04/12 | 14:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد “سبيربنك”، أكبر البنوك الروسية، بأنه لم يعد من الممكن تنزيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص به أو تحديثه في متجر تطبيقات “آبل” بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.وأشار البنك الروسي إلى أن العملاء الذين ثبتوا التطبيق في وقت سابق يمكنهم مواصلة استخدام التطبيق بشكل اعتيادي، إذ لا توجد قيود على استخدامه، […]

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